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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тони забил в своей 50-й игре в АПЛ

26 Декабря 2022 • 16:57 Комментировать
Брентфорд
2:2
Тоттенхэм
окончен

В Англии возобновились матчи чемпионата английской Премьер-лиги, в настоящий момент «Брентфорд» сражается с лондонским «Тоттенхэмом». Хоязева смогли открыть счет уже в первом тайме, а в начале второй половины игры Айвен Тони забил еще один мяч.

Как оказалось, для нападающего «Брентфорда» это пятидесятый матч в высшей лиге английского футбола, и он забил уже 23 гола. Есть лишь один игрок в истории АПЛ, который забил больше за первые полсотни матчей в АПЛ - и, что любопытно, выступает он как раз в «Тоттенхэме». Это, конечно же, Гарри Кейн - он забил 25 голов в своих первых 50 матчах в английской Премьер-лиге. 

Следить за событиями матча английской Премьер-лиги между «Брентфордом» и «Тоттенхэмом» можно в формате прямой онлайн-трансляции, ссылка на нее доступна на нашем сайте.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Брентфорд Гарри Кейн айвен тони
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2.33 3.20 3.35
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Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Фулхэм Фулхэм
0
0
1.93 3.60 4.10
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