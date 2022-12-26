Тони забил в своей 50-й игре в АПЛ

В Англии возобновились матчи чемпионата английской Премьер-лиги, в настоящий момент «Брентфорд» сражается с лондонским «Тоттенхэмом». Хоязева смогли открыть счет уже в первом тайме, а в начале второй половины игры Айвен Тони забил еще один мяч.

Как оказалось, для нападающего «Брентфорда» это пятидесятый матч в высшей лиге английского футбола, и он забил уже 23 гола. Есть лишь один игрок в истории АПЛ, который забил больше за первые полсотни матчей в АПЛ - и, что любопытно, выступает он как раз в «Тоттенхэме». Это, конечно же, Гарри Кейн - он забил 25 голов в своих первых 50 матчах в английской Премьер-лиге.

Следить за событиями матча английской Премьер-лиги между «Брентфордом» и «Тоттенхэмом» можно в формате прямой онлайн-трансляции, ссылка на нее доступна на нашем сайте.