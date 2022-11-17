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Конте пообщался с де Вреем по поводу трансфера в «Тоттенхэм»

17 Ноября 2022 • 12:03 Комментировать
Брентфорд
...
Тоттенхэм
1 3.55 X 3.60 2 2.03
26.12 15:30

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте провёл переговоры с защитником миланского «Интера» Стефаном де Вреем по поводу перехода нидерландца в стан «шпор» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает итальянское издание Calciomercato.

Напомним, что с 2019 по 2021 год де Врей выступал в миланском «Интере» под руководством Антонио Конте, который на свой второй сезон выиграл для «нерадзурри» чемпионат Италии.

В конце сезона у де Врея заканчивается контракт с «Интером». Конте хочет воспользоваться этим, чтобы воссоединиться со своим бывшим подопечным в январское трансферное окно.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Тоттенхэм Антонио Конте Стефан Де Врей
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