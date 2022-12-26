Кейн и Сон – в атаке «Тоттенхэма» на первый матч Boxing Day

Английская премьер-лига возвращается. Программу Boxing Day в понедельник будет открывать матч между «Брентфордом» и «Тоттенхэмом». Рулевой лондонской команды Антонио Конте принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Форстер, Танганга, Дайер, Ленгле, Доэрти, Биссума, Хёйбьерг, Перишич, Кулушевски, Сон, Кейн.

Матч между «Брентфордом» и «Тоттенхэмом» стартует в момент, когда стрелки часов в Москве будут показывать 15:30. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.