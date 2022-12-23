Стало известно, почему Конте отказывается от продления контракта с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте не торопится продлевать контракт с клубом.

Итальянскому специалисту, как ранее сообщали английские ресурсы, предложили подписать новый договор на улучшенных условиях, однако сделка была отклонена. Согласно сведениям журналиста Гари Джейкоба, решение Конте обусловлено не нежеланием продолжать работу в клубе, а намерением оказать давление на руководство «шпор» с целью получения дополнительных средств на зимние трансферы.

Контракт Антонио Конте с «Тоттенхэмом» рассчитан до конца текущего сезона. Свою должность итальянец занимает с ноября 2021 года.