Конте отклонил новое предложение «Тоттенхэма»

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте не спешит продлевать свой контракт с клубом - как уточняет Daily Mail, итальянский специалист отклонил самое последнее предложение клуба, несмотря на финансовую надбавку.

Как уточняет источник, вопрос о приобретениях новых игроков остается для бывшего победителя Лиги чемпионов в составе туринского «Ювентуса» принципиальным. И, если он не получит возможность освежить состав по своему желанию, то будет искать себе другое рабочее место.

Напомним, что Конте тренирует лондонский «Тоттенхэм» с 2021 года, ранее он работал с миланским «Интером».