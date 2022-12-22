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Конте отклонил новое предложение «Тоттенхэма»

22 Декабря 2022 • 10:35 Комментировать
Брентфорд
...
Тоттенхэм
1 4.00 X 3.75 2 1.87
26.12 15:30

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте не спешит продлевать свой контракт с клубом - как уточняет Daily Mail, итальянский специалист отклонил самое последнее предложение клуба, несмотря на финансовую надбавку.

Как уточняет источник, вопрос о приобретениях новых игроков остается для бывшего победителя Лиги чемпионов в составе туринского «Ювентуса» принципиальным. И, если он не получит возможность освежить состав по своему желанию, то будет искать себе другое рабочее место.

Напомним, что Конте тренирует лондонский «Тоттенхэм» с 2021 года, ранее он работал с миланским «Интером». 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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