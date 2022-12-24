Конте – о январском трансферном окне: «Будет возможность – усилимся»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился мыслями о предстоящем трансферном окне.

По ходу сезона итальянец неоднократно заявлял о необходимости усиления команды для соперничества с сильнейшими соперниками в Премьер-лиге и Лиге чемпионов.

«Наша трансферная политика ориентирована в первую очередь на молодых футболистов без запредельных зарплатных требований. Таково видение клуба, и мы должны его придерживаться. Мы обязательно усилимся зимой, если появится возможность, в противном же случае мы сможем рассчитывать на и без того неплохой состав, которым я вполне удовлетворён», – цитирует TMW Конте, высказавшегося на пресс-конференции.