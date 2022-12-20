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«Тоттенхэм» нашёл звёздную замену Льорису слухи

20 Декабря 2022 • 23:13 Комментировать
Брентфорд
...
Тоттенхэм
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26.12 15:30

«Тоттенхэм» изучает потенциальных преемников Уго Льориса на позиции вратаря.

Французский голкипер, недавно ставший финалистом чемпионата мира и рекордсменом своей сборной по количеству сыгранных матчей, по-прежнему считается «первым номером» в команде Антонио Конте, однако его возраст – 35 лет – заставляет руководство «шпор» задуматься о поиске достойного преемника. Как сообщает TMW, главная цель «Тоттенхэма» – Джордан Пикфорд, выступающий за «Эвертон».

Контракт 28-летнего голкипера сборной Англии с «ирисками» рассчитан до 2024 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 млн евро.

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Тоттенхэм Эвертон Уго Льорис Джордан Пикфорд трансферы футбола - лето 2023
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БРЕНТФОРД ТОТТЕНХЭМ
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