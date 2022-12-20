«Тоттенхэм» изучает потенциальных преемников Уго Льориса на позиции вратаря.

Французский голкипер, недавно ставший финалистом чемпионата мира и рекордсменом своей сборной по количеству сыгранных матчей, по-прежнему считается «первым номером» в команде Антонио Конте, однако его возраст – 35 лет – заставляет руководство «шпор» задуматься о поиске достойного преемника. Как сообщает TMW, главная цель «Тоттенхэма» – Джордан Пикфорд, выступающий за «Эвертон».

Контракт 28-летнего голкипера сборной Англии с «ирисками» рассчитан до 2024 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 млн евро.