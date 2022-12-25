Конте: «Играть сразу после чемпионата мира – это странно»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте недоволен расписанием матчей.

Чемпионат мира в Катаре завершился 18 декабря, а уже спустя восемь дней «шпоры» сыграют против «Брентфорда» в рамках Премьер-лиги.

«Конечно, я не слишком доволен. Откровенно говоря, играть практически сразу после завершения чемпионата мира – это странно. Очевидно, что физическое состояние команды не на высоте, когда в вашем составе много игроков, выступавших на чемпионате мира. Ситуация не позволяет нам предоставить им длительный отдых», – отметил Конте.

В настоящий момент «Тоттенхэм» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.