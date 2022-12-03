Гвардиол мог перейти в «Тоттенхэм»

Защитник «РБ Лейпцига» и сборной Хорватии Йошко Гвардиол минувшим летом имел возможность перейти в «Тоттенхэм», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, руководство английского клуба решило отказаться от идеи подписывать Гвардиола из-за трансферной стоимости 20-летнего футболиста, посчитав его слишком дорогим.

Действующий контракт игрока с немецким клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает молодого защитника в 60 миллионов евро. Ранее сообщалось, что интерес к Гвардиолу также проявляет лондонский «Челси».

В нынешнем сезоне хорват провёл в составе «РБ Лейпцига» 19 матчей, отметившись в них одним забитым голом.