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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиол мог перейти в «Тоттенхэм»

03 Декабря 2022 • 17:21 Комментировать
Брентфорд
...
Тоттенхэм
1 3.70 X 3.70 2 1.95
26.12 15:30

Защитник «РБ Лейпцига» и сборной Хорватии Йошко Гвардиол минувшим летом имел возможность перейти в «Тоттенхэм», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, руководство английского клуба решило отказаться от идеи подписывать Гвардиола из-за трансферной стоимости 20-летнего футболиста, посчитав его слишком дорогим.

Действующий контракт игрока с немецким клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает молодого защитника в 60 миллионов евро. Ранее сообщалось, что интерес к Гвардиолу также проявляет лондонский «Челси».

В нынешнем сезоне хорват провёл в составе «РБ Лейпцига» 19 матчей, отметившись в них одним забитым голом.  

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм РБ Лейпциг Йошко Гвардиол
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