Мадридский «Реал» следит за успехами нападающего сборной Бразилии и «Тоттенхэма» Ришарлисона.

25-летний футболист успешно начал выступление на мундиале в Катаре, отметившись дублем в матче первого тура группового этапа против Сербии (2:0). По информации AS, мадридский «Реал» видит в Ришарлисоне потенциального преемника Карима Бензема, пропускающего чемпионат мира из-за травмы. Представители «сливочных» уже давно наблюдают за игрой бразильца, а его успехи на международной арене могут лишь убедить их в его состоятельности. Впрочем, «Тоттенхэм», как ожидается, потребует за нападающего солидную компенсацию – более 100 млн евро, – если летом 2023 года поступят трансферные запросы.