Центральный защитник «Интера» Стефан де Врей с высокой вероятностью переедет в Англию.

Как уже сообщалось в прошлом месяце, «Тоттенхэм» является главным претендентом на нидерландского футболиста, чей контракт с «нерадзурри» истекает следующим летом. Согласно обновлённым сведениям от Calciomercato, спортивный директор «шпор» Фабио Паратичи в самом деле проявляет серьёзный интерес к 30-летнему игроку и планирует начать трансферные переговоры после открытия январского окна.

Стефан де Врей отыграл 16 матчей за «Интер» в нынешнем сезоне, отметившись одним забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 15 млн евро.