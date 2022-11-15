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«Тоттенхэм» по-прежнему рассчитывает подписать защитника «Интера» слухи

15 Ноября 2022 • 22:01 Комментировать (2)
Брентфорд
...
Тоттенхэм
1 3.50 X 3.60 2 2.05
26.12 15:30

Центральный защитник «Интера» Стефан де Врей с высокой вероятностью переедет в Англию.

Как уже сообщалось в прошлом месяце, «Тоттенхэм» является главным претендентом на нидерландского футболиста, чей контракт с «нерадзурри» истекает следующим летом. Согласно обновлённым сведениям от Calciomercato, спортивный директор «шпор» Фабио Паратичи в самом деле проявляет серьёзный интерес к 30-летнему игроку и планирует начать трансферные переговоры после открытия январского окна.

Стефан де Врей отыграл 16 матчей за «Интер» в нынешнем сезоне, отметившись одним забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 15 млн евро.

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Комментарии (2)
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regens
15 Ноября 2022 в 23:25
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3Tituli
15 Ноября 2022 в 22:55
Жаль не продали, но продлевать нет смысла.
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