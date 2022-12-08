Моура может сменить Лондон на Севилью

Испанская «Севилья» снова интересуется нападающим лондонского «Тоттенхэма» Лукасом Моурой, сообщает Fichajes. 30-летний бразилец в этом сезоне столкнулся с сильной конкуренцией в стане «шпор».

За сезон он набрал лишь 11 выходов на поле во всех турнирах, в которых не отмечался ни голами, ни ассистами.

Между тем, главный тренер андалусийцев Хорхе Сампаоли видит в Моуре усиление атаки. И, вполне возможно, сделает так, что «Севилья» подпишет игрока в грядущее трансферное окно.

Однако контракт Моуры с «Тоттенхэмом» действует ещё полтора года. По данным портала Transfermarkt, цена бразильского игрока атаки – 12 млн евро.