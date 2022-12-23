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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Каррагер: «Арсенал» должен учиться на ошибках «Тоттенхэма»

23 Декабря 2022 • 22:33 Комментировать
Брентфорд
...
Тоттенхэм
1 3.75 X 3.70 2 1.95
26.12 15:30

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о положении дел в «Арсенале».

Команда Микеля Артеты лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, но, как принято считать, может столкнуться с проблемами на дистанции всего сезона. Также на перспективах «канониров», вероятно, скажется травма ключевого игрока – Габриэля Жезуса.

«Арсеналу» следует оглянуться в прошлое и постараться избежать ошибок, которые когда-то допустил «Тоттенхэм» в подобных ситуациях. Команду нужно усилить на трансферном рынке», – цитирует Telegraph Каррагера, вспомнившего начало и середину прошлого десятилетия, когда «шпоры» имели шансы выиграть чемпионат, но упускали лидерство.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Арсенал Лондон Джейми Каррагер
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