​Кейн поразил ворота «Брентфорда» - это 32-й клуб, которому он забивает в АПЛ

Чемпионат Англии возобновился с матча «Брентфорда» против «Тоттенхэма», хозяева поля повели со счетом 2:0 к началу второй половины игры, но подопечные итальянского специалиста Антонио Конте проявили волевые качества и сумели вернуться в игру и спасти очко.

Первый гол «Тоттенхэма» записал на свой счет Гарри Кейн - для нападающего это был 196-й гол в высшем дивизионе английского футбола, впереди только Алан Ширер, а также этот мяч стал для него первым в ворота «Брентфорда». Теперь ударный нападающий «Тоттенхэма» поражал ворота уже 32 команд английской Премьер-лиги, что является ее рекордом.