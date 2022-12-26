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Мойес: «Райс хочет побеждать, но мы не собираемся просто так его отпускать»

26 Декабря 2022 • 11:33 Комментировать
Арсенал
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Вест Хэм
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Через 10 ч. 50 мин.

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес не стал исключать, что капитан команды Деклан Райс сменит клубную прописку следующим летом. Напомним, сейчас у полузащитника «молотобойцев» остаётся полтора года по контракту.

«Деклан хочет побеждать, но мы не собираемся просто так его отпускать. За него развернётся настоящая борьба, мне это нравится. Райс хочет бросить себе новый вызов и выступать на высочайшем уровне», – сказал Мойес на пресс-конференции.

Ранее ходили слухи, что фаворитом на трансфер своего воспитанника является лондонский «Челси». Из-за возможности вернуть англичанина, клуб пока не спешит продлевать контракт с Жоржиньо и Канте.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Дэвид Мойес Деклан Райс
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АРСЕНАЛ ВЕСТ ХЭМ
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