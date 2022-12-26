Артета: «Мы хотим совершить трансферы в первые дни января»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета надеется, что клуб уже в скором времени оформит подписания новичков.

Для испанского специалиста важно, чтобы новые игроки как можно раньше освоились в команде и помогли ей сохранить место на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги: «Как и летом, в январе мы хотим подписать новых игроков в первые дни трансферного окна. Мы должны избегать покупки футболистов, которые нам не подходят, и мы не будем совершать трансферы ради трансферов – нам нужны только люди, способные усилить команду», – приводит слова наставника «канониров» инсайдер Фабрицио Романо.