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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета: «Арсенал» заслужил находиться на первом месте в АПЛ»

18 Декабря 2022 • 10:09 Комментировать
Арсенал
...
Вест Хэм
1 1.50 X 4.30 2 6.30
26.12 23:00

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о текущем лидерстве «канониров» в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Напомним, что после 14 проведённых матчей «Арсенал» опережает своего ближайшего преследователя «Манчестер Сити» на пять очков.

По мнению испанского наставника, своей игрой в первой части сезона его команда заслужила находиться на первом месте.

«Все в «Арсенале» находятся в приподнятом настроении, потому что мы находимся там, где хотим. Этот перерыв должен был укрепить наше состояние», — цитирует Артету Goal.

Свой следующий матч в рамках АПЛ «канониры» проведут 26 декабря против «Вест Хэма». Начало — в 23:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета
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АРСЕНАЛ ВЕСТ ХЭМ
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