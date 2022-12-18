Артета: «Арсенал» заслужил находиться на первом месте в АПЛ»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о текущем лидерстве «канониров» в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Напомним, что после 14 проведённых матчей «Арсенал» опережает своего ближайшего преследователя «Манчестер Сити» на пять очков.

По мнению испанского наставника, своей игрой в первой части сезона его команда заслужила находиться на первом месте.

«Все в «Арсенале» находятся в приподнятом настроении, потому что мы находимся там, где хотим. Этот перерыв должен был укрепить наше состояние», — цитирует Артету Goal.

Свой следующий матч в рамках АПЛ «канониры» проведут 26 декабря против «Вест Хэма». Начало — в 23:00 по московскому времени.