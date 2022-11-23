Артета зимой хочет видеть в «Арсенале» нового вингера и полузащитника

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета определился с позициями, которые его команде стоит усилить в первую очередь. По информации от журналиста Джеймса Олли, испанский специалист в зимнее трансферное окно хочет видеть в стане «канониров» нового вингера и центрального полузащитника.

Напомним, что летом клуб уже работал над трансферами игроков подобного амплуа. На позицию вингера рассматривался Педру Нету из «Вулверхэмптона», тогда как главным вариантом на роль опорного хавбека был Дуглас Луис из «Астон Виллы», который недавно продлил свой контракт.

Если верить источнику, руководство «Арсенала» готово поддержать своего главного тренера в зимнее трансферное окно. В данный момент команда лидирует в чемпионате Англии с отрывом в 5 очков от «Манчестер Сити».