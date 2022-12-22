Артета пока ничего не знает о новом контракте Мартинелли

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета пока не может обрадовать фанатов «канониров» новостями о новом контракте с одним из ключевых игроков команды – Габриэлом Мартинелли. Однако как пишет у себя в соцсетях инсайдер Фабрицио Романо, Артета очень доволен этим игроком и попросил спросить его о контракте с молодым бразильцем в ближайшие недели ещё раз.

Габриэл Мартинелли является ударной силой «Арсенала» в атаке наряду с Букайо Сака, Мартином Эдегором и травмированным ныне Габриэлом Жезусом. В текущем сезоне у Мартинелли 20 матчей во всех турнирах, в которых он пять раз отличился и отдал два ассиста. Контракт бразильца с «пушкарями» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее новость о новом контракте Мартинелли с лондонцами появилась на одном из испанских порталов.