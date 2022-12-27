«Арсенал» ушёл в отрыв после волевой победы над «Вест Хэмом»

В 17-м туре чемпионата Англии «Арсенал» играл против «Вест Хэма» и даже уступил аутсайдеру по итогам первого тайма. Саид Бенрахма реализовал пенальти, пробив по центру ворот. Также до перерыва Букайо Сака забил из офсайда, и арбитр отменил 11-метровый в ворота «молотобойцев».

Во втором тайме Букайо Сака попал под удар Мартина Эдегора и, сориентировавшись отправил мяч в сетку. Тут же Габриэл Мартинелли с левого края штрафной поразил ближний угол ворот. Вскоре Эдди Нкетиа поставил точку по итогам комбинации.

«Арсенал» победил 3:1 и оторвался от «Манчестер Сити» на восемь очков.