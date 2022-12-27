«Арсенал» ушёл в отрыв после волевой победы над «Вест Хэмом»

В 17-м туре чемпионата Англии «Арсенал» играл против «Вест Хэма» и даже уступил аутсайдеру по итогам первого тайма. Саид Бенрахма реализовал пенальти, пробив по центру ворот. Также до перерыва Букайо Сака забил из офсайда, и арбитр отменил 11-метровый в ворота «молотобойцев».
Во втором тайме Букайо Сака попал под удар Мартина Эдегора и, сориентировавшись отправил мяч в сетку. Тут же Габриэл Мартинелли с левого края штрафной поразил ближний угол ворот. Вскоре Эдди Нкетиа поставил точку по итогам комбинации.
«Арсенал» победил 3:1 и оторвался от «Манчестер Сити» на восемь очков.
Протокол игры
|27'Бенрахма Саид (0:1)
|(1:1) Сака Букайо53'
|(2:1) Мартинелли Габриэл58'
|(3:1) Нкетиа Эдди69'
Рамсдейл Аарон•Уайт Бен•Салиба Вильям•Габриэль дос Сантос•Тирни Киран73' (Зинченко Александр (73') •Эдегор Мартин•Парти Томас90' (Эльнени Мохамед (90') •Джака Гранит•Сака Букайо•Нкетиа Эдди•Мартинелли Габриэл88' (Виейра Фабиу (88')
Фабьянски Лукаш•Цоуфал Владимир• 44'Доусон Крэйг•Керер Тило•Крессуэлл Аарон•Соучек Томаш78' (Форнальс Пабло (78') •Райс Деклан•Боуэн Джаррод• 8'Пакета Лукас•Бенрахма Саид•Антонио Майкл87' (Дивин Мубама (87')
26 декабря. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).
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