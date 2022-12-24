Аке: «Мы сделаем всё, чтобы составить «Арсеналу» конкуренцию в борьбе за титул»

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке поделился ожиданиями от чемпионской гонке в Английской премьер-лиге с «Арсеналом». Напомним, «горожане» пока отстают от «канониров» в турнирной таблице чемпионата на 5 очков.

«Мы сделаем всё, чтобы составить «Арсеналу» конкуренцию в борьбе за титул. Они действительно очень хорошо играют в этом сезоне. Мы хорошо играем после возвращения. Скоро нас ждёт матч АПЛ. Надеюсь, мы сможем его выиграть», – заявил Аке в интервью официальному сайту «Манчестер Сити».

Напомним, в следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» отправится на выезд к «Лидсу».