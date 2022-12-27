«Арсенал» уже восемь раз в АПЛ одерживал волевые победы над «Вест Хэмом» - это личный рекорд «канониров»

В Англии возобновились матчи национального первенства, лидирующий в турнирной таблице «Арсенал» принимал дома «Вест Хэм». И, хотя «молотобойцы» первыми открыли счет, во второй половине игры подопечные Микеля Артеты сокрушили «Вест Хэм», забив три мяча. Таким образом, победа «Арсенала» получилась волевой - и, как оказалось, это была уже восьмая волевая победа «канониров» над «Вест Хэмом», что является персональным рекордом клуба за все время выступлений в английской Премьер-лиге, основанной, напомним, в августе 1992 года.

В следующем туре «Арсенал» сыграет в гостевом матче с «Брайтоном», эта встреча состоится 31 декабря.