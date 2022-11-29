Два топ-клуба АПЛ уже начали переговоры по трансферу Райса

Капитан «Вест Хэма» Деклан Райс становится всё ближе к уходу из команды. Напомним, следующим летом «молотобойцы» будут готовы выслушать предложения по продаже англичанина, так как игрок уже дал понять, что не собирается продлевать свой контракт.

Инсайдер The Telegraph Мэтт Лоу сообщает, что два топ-клуба из Английской премьер-лиги уже связались с «Вест Хэмом», чтобы начать переговоры по трансферу Райса. Источник не разглшает имена команд, но отмечает, что среди них нет лондонского «Челси», который планирует включиться в гонку позже.

«Вест Хэм» планирует отпустить Райса следующим летом за сумму в районе 80 миллионов евро.