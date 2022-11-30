«Арсенал» не планирует продавать Эльнени зимой

Лондонский «Арсенал» не собирается расставаться с египетским хавбеком Мохамедом Эльнени в зимнее трансферное окно, сообщает Caught Offside.

Напомним, что срок действующего контракта футболиста с английским клубом истекает следующим летом, поэтому в начале июля 2023 года он сможет покинуть «Арсенал» бесплатно. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Египта в 9 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Эльнени провёл в составе «канониров» пять матчей, не отметившись в них результативными действиями. Цвета «Арсенала» 30-летний хавбек защищает с января 2016 года. Ранее он выступал за швейцарский «Базель».

Отметим, что на данный момент лондонцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 37 очков в 14 турах.