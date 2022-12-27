Сака — о победе над «Вест Хэмом»: Пришлось снова входить в игровой ритм

Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака в разговоре с журналистами высказался по поводу победы в лондонском дерби над «Вест Хэмом».

Сака сказал, что второй тайм получился гораздо более удачным для его команды, нежели первый. Полузащитник отметил, что футболистам пришлось снова входить в игровой ритм после длительной паузы.

«Мы все сосредоточены на одной цели, а именно: побеждать в каждом матче. Пока всё идёт по нашему плану», - добавил Сака.

Напомним, что подопечные Артеты одержали волевую победу над «молотобойцами» со счётом 3:1 и остались на первой позиции в турнирной таблице.