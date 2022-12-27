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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сака — о победе над «Вест Хэмом»: Пришлось снова входить в игровой ритм

27 Декабря 2022 • 04:46 Комментировать
Арсенал
3:1
Вест Хэм
окончен

Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака в разговоре с журналистами высказался по поводу победы в лондонском дерби над «Вест Хэмом».

Сака сказал, что второй тайм получился гораздо более удачным для его команды, нежели первый. Полузащитник отметил, что футболистам пришлось снова входить в игровой ритм после длительной паузы.

«Мы все сосредоточены на одной цели, а именно: побеждать в каждом матче. Пока всё идёт по нашему плану», - добавил Сака.

Напомним, что подопечные Артеты одержали волевую победу над «молотобойцами» со счётом 3:1 и остались на первой позиции в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Арсенал Лондон Английская Премьер-лига Букайо Сака
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