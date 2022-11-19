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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мартинелли признался, что перед переходом в «Арсенал» мог оказаться в другом топ-клубе АПЛ

19 Ноября 2022 • 16:51 Комментировать
Арсенал
...
Вест Хэм
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26.12 23:00

Нападающий лондонского «Арсенала» Габриэл Мартинелли признался, что перед переходом в стан «канониров» летом 2019 года, мог оказаться в другом топ-клубе из Английской премьер-лиги.

«Скауты «Манчестер Юнайтед» наблюдали за моей игрой в Бразилии. В 17 лет я проходил у них несколько осмотров. В конечном итоге они сказали, что я им не нужен, после чего мне пришлось вернуться в Бразилию», – написал Мартинелли в своей колонке на Players Tribune.

В нынешнем сезоне Мартинелли забил 5 голов и отдал два ассиста в чемпионате Англии за «Арсенал». «Канониры» лидируют в АПЛ с отрывом в 5 очков от «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Габриэл Мартинелли
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