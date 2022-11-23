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Уоттс: «Трансфер Роналду в «Арсенал» разрушит всю тяжёлую работу, которую клуб проделал за последнее время»

23 Ноября 2022 • 12:28 Комментировать
Арсенал
...
Вест Хэм
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26.12 23:00

Журналист издания Goal Чарльз Уоттс прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего Криштиану Роналду в лондонский «Арсенал». Напомним, португалец стал свободным агентом после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».

«Не могу поверить, что вижу людей (и не только Пирса Моргана), которые предлагают «Арсеналу» подписать Роналду. Это лучший способ разрушить всю тяжёлую работу, проделанную за последние пару лет. Это так же плохо, как когда некоторые хотели видеть Моуринью в роли главного тренера», – написал Уоттс на своей странице в социальных сетях.

Завтра Роналду начнёт выступления за сборную Португалии на чемпионате мира 2022 матчем против Ганы.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Арсенал Лондон Чарльз Уоттс
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АРСЕНАЛ ВЕСТ ХЭМ
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