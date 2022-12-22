Артета: «Когда я возглавил «Арсенал», клуб был в очень трудном положении»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета вернулся в прошлое и вспомнил, в каком положении находилась команда, когда он её возглавил. Напомним, испанец работает наставником «канониров» с декабря 2019 года. В начале того сезона лондонцев возглавляли Унаи Эмери и Фредди Юнгберг.

«Клуб находился действительно в очень трудном положении. Я увидел людей, которые меня окружают: владельцев, спортивного директора. Они были уверены, что я подходящий человек для этой работы», – цитирует Артету Sky Sports.

Напомним, сейчас «Арсенал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии. Отрыв от второго места составляет 5 очков.