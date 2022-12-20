Мартинелли готов отвергнуть «Барселону» и продлить контракт с «Арсеналом»

Вингер лондонского «Арсенала» Габриэл Мартинелли хочет остаться в клубе, несмотря на интерес «Барселоны».

Представители каталонского гранда – давние поклонники таланта бразильца, проводящего успешный сезон в «Арсенале». Недавно стало известно, что Мартинелли близок к продлению соглашения с «канонирами», однако у 21-летнего футболиста есть и другие варианты продолжения карьеры: по сведениям Sport, «Барселона» запросила информацию о доступности вингера, но узнала, что сам игрок не заинтересован в уходе и планирует поставить подпись под новым соглашением с лондонцами.

Габриэл Мартинелли принял участие в 20 матчах «Арсенала» в текущем сезоне, записав себе в актив пять голов и два ассиста.