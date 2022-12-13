«Арсенал» собирается возродить интерес к Феррану Торресу

«Арсенал» намерен возродить свой интерес к нападающему «Барселоны» и сборной Испании Феррану Торресу, сообщает Daily Mirror.

Напомним, «канониры» пытались подписать 22-летнего вингера ещё минувшим летом, однако тогда сделку осуществить не удалось. Отметим, что Торрес уже имеет опыт выступлений в Английской премьер-лиге — в период с 2020 по 2022 год он защищал цвета «Манчестер Сити», с которым сумел выиграть внутренний чемпионат.

Действующий контракт вингера с «Барселоной» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Торрес провёл в составе «сине-гранатовых» 18 матчей, забив пять голов и отдав одну результативную передачу.