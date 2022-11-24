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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета в курсе, что «Манчестер Сити» в 2025 году хочет пригласить его на замену Гвардиоле

24 Ноября 2022 • 13:16 Комментировать (1)
Арсенал
...
Вест Хэм
1 1.45 X 4.60 2 7.10
26.12 23:00

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета через два с половиной года вполне может вернуться в «Манчестер Сити», где ранее работал ассистентом Хосепа Гвардиолы. Если верить журналисту Альфердо Мартинесу, испанец осведомлён о планах «горожан» пригласить его на роль наставника в 2025 году, когда контракт Гвардиолы подойдёт к концу.

Напомним, Хосеп лишь на днях обновил своё трудовое соглашение с «Манчестер Сити». В клубе понимают, что этот контракт наверняка станет последним для Гвардиола, поэтому руководство уже присматривается к кандидатам ему на замену.

На данный момент «Арсенал» Артеты лидирует в АПЛ с отрывом в 5 очков от «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Микель Артета
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LMI
24 Ноября 2022 в 14:35
Пару чемпионских титулов и пускай идет
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