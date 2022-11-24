Артета в курсе, что «Манчестер Сити» в 2025 году хочет пригласить его на замену Гвардиоле

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета через два с половиной года вполне может вернуться в «Манчестер Сити», где ранее работал ассистентом Хосепа Гвардиолы. Если верить журналисту Альфердо Мартинесу, испанец осведомлён о планах «горожан» пригласить его на роль наставника в 2025 году, когда контракт Гвардиолы подойдёт к концу.

Напомним, Хосеп лишь на днях обновил своё трудовое соглашение с «Манчестер Сити». В клубе понимают, что этот контракт наверняка станет последним для Гвардиола, поэтому руководство уже присматривается к кандидатам ему на замену.

На данный момент «Арсенал» Артеты лидирует в АПЛ с отрывом в 5 очков от «Манчестер Сити».