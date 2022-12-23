Фабрегас назвал самых техничных партнёров по лондонскому «Арсеналу»

Бывший «канонир» Сеск Фабрегас назвал самых технически одарённых партнёров по лондонскому «Арсеналу», с которыми он когда-нибудь играл.

Первым в соцсетях он назвал форварда Дениса Бергкампа. Вторым идёт чех Томаш Росицки, а на третьем месте расположился бывший футболист сборной Беларуси Александр Глеб. Глеб, напомним, выступал за «канониров» с 2005 по 2008 год, откуда позже перебрался в «Барселону».

Фабрегас был игроком «Арсенала» с 2003 по 2011 год, а после, как и Глеб, сменил Лондон на Барселону. После в его карьере были «Челси» и «Монако», а сейчас Фабрегас играет в итальянском клубе «Комо».