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«Арсенал» не ведёт переговоры по возможному трансферу Дзаньоло

20 Декабря 2022 • 13:28 Комментировать
Арсенал
...
Вест Хэм
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26.12 23:00

Лондонский «Арсенал» не ведёт переговоры о возможном переходе полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее агент 23-летнего футболиста Клаудио Вигорелли сообщал, что его клиент обсуждает со своим нынешним клубом продление действующего соглашения, которое рассчитано до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Дзаньоло провёл в составе «Ромы» 14 матчей, отметившись в них двумя голами и тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Италии в 30 миллионов евро.

После 15 туров текущего розыгрыша итальянской Серии А «Рома» расположилась на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 27 очков.  

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Арсенал Лондон Николо Дзаньоло Трансферы футбола - зима 2023
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