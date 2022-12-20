«Арсенал» не ведёт переговоры по возможному трансферу Дзаньоло

Лондонский «Арсенал» не ведёт переговоры о возможном переходе полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее агент 23-летнего футболиста Клаудио Вигорелли сообщал, что его клиент обсуждает со своим нынешним клубом продление действующего соглашения, которое рассчитано до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Дзаньоло провёл в составе «Ромы» 14 матчей, отметившись в них двумя голами и тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Италии в 30 миллионов евро.

После 15 туров текущего розыгрыша итальянской Серии А «Рома» расположилась на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 27 очков.