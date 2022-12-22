Артета хочет подписать Рабио уже этой зимой

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета настаивает на подписании полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабио уже этой зимой. Информацией делится Daily Mail.

На чемпионате мира в Катаре Рабио стал серебряным призёром турнира. Его сборная Франции проиграла сборной Аргентины лишь в серии пенальти после основного и дополнительного времени финального матча. На турнире Рабио был одним из ключевых игроков центра поля в обойме Дидье Дешама. Всего у полузащитника в этом сезоне на клубном уровне 16 матчей, в которых он пять раз забил и отдал два ассиста. На чемпионате мира у Рабио шесть выходов на поле, один гол и ассист.

«Арсенал» идёт в АПЛ на первой строчке и опережает идущий вторым «Манчестер Сити» на пять баллов.