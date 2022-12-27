Мойес повторил антирекорд английской Премьер-лиги

В Англии возобновились матчи национального первенства, лидирующий в турнирной таблице «Арсенал» принимал дома «Вест Хэм». Подопечным шотландского специалиста Дэвида Мойеса удалось выйти вперед в первом тайме, но во второй половине встречи все пошло прахом - за короткое время «Арсенал» забил три мяча и уничтожил сопротивление.

Как оказалось, для наставника «Вест Хэма» это было уже пятнадцатое поражение против «Арсенала» в гостевом матче, что стало повторением антирекорда АПЛ, который Мойес теперь делит с Джейми Реднаппом (пятнадцать гостевых поражений в противостоянии с «Манчестер Юнайтед»).