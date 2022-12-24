Артета прокомментировал возможный переход Соареша в «Фулхэм»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета оценил вероятность перехода защитника Седрика Соареша в «Фулхэм». Напомним, португалец является одной из главных трансферных целей «дачников» на январь.

«Мы знаем, в каком находимся положении в плане состава и его глубины. Нам нужно быть очень осторожными с шагами, которые мы предпринимаем на трансферном рынке», – заявил Артета на пресс-конференции.

«Фулхэм» проявляет огромный интерес к Соарешу, но сделка пока не находится в продвинутой стадии. Напомним, летом «дачники» приобрели у «Арсенала» голкипера Бернда Лено за сумму около 9 миллионов евро.