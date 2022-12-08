Артета заявил, что не знает сроков восстановления Жезуса после травмы

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал травму одного из своих ключевых игроков – Габриэла Жезуса. Он рассказал, что срок восстановления бразильца неизвестен и следить за состоянием игрока придётся день за днём. Жезус, напомним, травмировал колено во время чемпионата мира в Катаре.

Актуален и вопрос о замене Жезусу в составе «пушкарей».

«Мы должны немного узнать о временных рамках восстановления игрока. Тогда рассмотрим варианты и постараемся принять правильное решение», - цитирует Артету Sky Sports.

Сейчас у «канониров» есть резервный форвард Эдди Нкетиа. Центрального нападающего может сыграть и Габриэл Мартинелли.

В текущем сезоне Жезус – ключевой игрок «Арсенала» на позиции центрфорварда. В АПЛ на его счету пять голов и шесть ассистов после 14 игр. «Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице.