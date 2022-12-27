Сака впервые после Анри забил за «Арсенал» в трёх Boxing Day подряд

Молодой полузащитник лондонского «Арсенала» Букайо Сака стал первым игроком после Тьерри Анри, который забивал в трёх Boxing Day подряд. Сегодня Сака забил в домашней игре с «Вест Хэмом» в рамках 17 тура АПЛ.

Анри установил это достижение с 2002 по 2004 годы. Сака, соответственно, забивал за «канониров» после католического Рождества с 2020 по 2022 годы. Голы от него в свои ворота ранее получали «Норвич» и соседи из «Челси».

Прямо сейчас «Арсенал» уверенно ведёт в лондонском дерби против «Вест Хэма» - 3:1. Команда Микеля Артеты перевернула игру во втором тайме, уступая к перерыву со счётом 0:1. Наслаждайтесь концовкой встречи вместе с текстовой трансляцией от Liveresult.ru.