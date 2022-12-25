Агбонлахор рассказал, почему Сака не должен переходить в «Манчестер Сити»

Бывший английский нападающий Габриэль Агбонлахор высказался на тему возможного трансфера Букайо Саки из «Арсенала» в «Манчестер Сити».

Лондонский клуб намерен продлить соглашение с 21-летним вингером на улучшенных условиях, но договорённости между сторонами по-прежнему нет. Действующий контракт Саки истекает летом 2024 года, и «Манчестер Сити» готов побороться за молодого футболиста сборной Англии, если тот так и не скажет «да» «Арсеналу» до конца сезона.

«На мой взгляд, «Арсенал» – идеальный клуб для Саки, он должен остаться. В «Манчестер Сити» невероятная конкуренция за место в основе. В «Арсенале» он играет важную роль, а в команде Гвардиолы у него не будет никаких гарантий. Я считаю, что ему следует продлить контракт», – цитирует Football Insider Агбонлахора.