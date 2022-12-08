Азар признался, что в детстве болел за «Арсенал»

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар признался, что в детстве был большим поклонником лондонского «Арсенала».

Напомним, ранее бельгийский футболист на протяжении семи сезонов защищал цвета принципиального соперника «канониров» «Челси». В составе «синих» Азар провёл в общей сложности 352 матча, дважды выиграв с этой командой чемпионат Англии.

«Поскольку я играл за «Челси» семь лет, то не буду кричать об этом во всеуслышание... Но в детстве я был большим фанатом «Арсенала» с Тьерри Анри», — цитирует Азара Daily Mail.

В текущем сезоне Азар провёл за «Реал» шесть матчей, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей. Вчера, 7 декабря, 31-летний вингер объявил о завершении карьеры в национальной сборной Бельгии.