Скамакка – о Кантона: «Один из моих кумиров»

Нападающий лондонского «Вест Хэма» Джанлука Скамакка высказал своё мнение о четырёхкратном чемпионе Англии в составе «Манчестер Юнайтед» Эрике Кантона.

«Кантона - один из моих кумиров. Он был очень внушительным игроком. Немного самоуверенным в своём подходе. Я все ещё пытаюсь работать над этими элементами, стараюсь быть немного более внушительным в своём телосложении и более уверенным в играх», - приводит слова Скамакки The Guardian.

На данный момент 23-летний игрок забил два гола в Английской Премьер-лиге. Переезд в Лондон произошёл после весьма впечатляющих игр за «Сассуоло».