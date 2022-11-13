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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Скамакка – о Кантона: «Один из моих кумиров»

13 Ноября 2022 • 02:48 Комментировать
Арсенал
...
Вест Хэм
26.12 23:00

Нападающий лондонского «Вест Хэма» Джанлука Скамакка высказал своё мнение о четырёхкратном чемпионе Англии в составе «Манчестер Юнайтед» Эрике Кантона.

«Кантона - один из моих кумиров. Он был очень внушительным игроком. Немного самоуверенным в своём подходе. Я все ещё пытаюсь работать над этими элементами, стараюсь быть немного более внушительным в своём телосложении и более уверенным в играх», - приводит слова Скамакки The Guardian.

На данный момент 23-летний игрок забил два гола в Английской Премьер-лиге. Переезд в Лондон произошёл после весьма впечатляющих игр за «Сассуоло».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Вест Хэм Эрик Кантона Джанлука Скамакка
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