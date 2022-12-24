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Райс не покинет «Вест Хэм» в январе, но продажа наверняка состоится летом

24 Декабря 2022 • 15:11 Комментировать
Арсенал
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Вест Хэм
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26.12 23:00

Капитан лондонского «Вест Хэма» Деклан Райс не покинет свою команду в январское трансферное окно. По информации The Athletic, «молотобойцы» не продадут англичанина посреди сезона.

Тем не менее, так как следующим летом у Райса будет оставаться год по контракту, «Вест Хэм» будет вынужден согласиться на продажу, чтобы выручить за игрока солидные деньги. Список претендентов на капитана «молотобойцев» состоит из таких клубов, как «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Манчестер Сити».

Райс является воспитанником в «Челси». Также в этой команде играет лучший друг англичанина Мэйсон Маунт, с которым Деклан знаком с самого детства.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Деклан Райс
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АРСЕНАЛ ВЕСТ ХЭМ
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