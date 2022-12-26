Артета: «С каждым днём я всё больше верю в Нкетиа»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета верит в нападающего Эдди Нкетиа, который в конце прошлого сезона продлил свой контракт, не побоявшись конкуренции с Габриэлем Жезусом за место в основе.

«С каждым днём я всё больше верю в Нкетиа, ведь все мы видим, какой вклад он привносит на тренировках. Это отличный человек, который хорошо прогрессирует в профессиональном плане. Он готов, именно поэтому Эдди подписал контракт. Нкетиа – один из ключевых игроков «Арсенала», – сказал Артета на пресс-конференции.

Напомним, основной форвард Габриэль Жезус получил травму, из-за которой пропустит около трёх месяцев. Нкетиа должен в ближайших матчах должен выходить в старте «Арсенала».