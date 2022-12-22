Пети считает, что «Арсеналу» нужны два игрока «Брайтона»

Бывший полузащитник «канониров» Эммануэль Пети поделился мнением о том, какие футболисты должны усилить лидера АПЛ в текущем сезоне.

«Мне нравится Тилеманс, но я большой поклонник двух игроков «Брайтона» - это Алексис Макаллистер и Мойсес Кайседо», - цитирует Пети Goal.

Пети похвалил Макаллистера за то, что тот – технически одарённый футболист и задаёт темп игры, а Кайседо просто назвал идеальным игроком.

Он добавил, что слышал про слухи, связывающие «Арсенал» с Юри Тилемансом из «Лестера», но не уверен, что «канонирам» сейчас нужен именно этот игрок.

И Макаллистер, и Кайседо участвовали на минувшем чемпионате мира по футболу в Катаре. Аргентинец стал чемпионом мира в составе своей сборной, а Кайседо не пробился в плей-офф в составе сборной Эквадора из группы А.