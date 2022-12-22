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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Пети считает, что «Арсеналу» нужны два игрока «Брайтона»

22 Декабря 2022 • 19:21 Комментировать
Арсенал
...
Вест Хэм
1 1.50 X 4.40 2 6.40
26.12 23:00

Бывший полузащитник «канониров» Эммануэль Пети поделился мнением о том, какие футболисты должны усилить лидера АПЛ в текущем сезоне.

«Мне нравится Тилеманс, но я большой поклонник двух игроков «Брайтона» - это Алексис Макаллистер и Мойсес Кайседо», - цитирует Пети Goal.

Пети похвалил Макаллистера за то, что тот – технически одарённый футболист и задаёт темп игры, а Кайседо просто назвал идеальным игроком.

Он добавил, что слышал про слухи, связывающие «Арсенал» с Юри Тилемансом из «Лестера», но не уверен, что «канонирам» сейчас нужен именно этот игрок.

И Макаллистер, и Кайседо участвовали на минувшем чемпионате мира по футболу в Катаре. Аргентинец стал чемпионом мира в составе своей сборной, а Кайседо не пробился в плей-офф в составе сборной Эквадора из группы А.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Эммануэль Пети Брайтон Мойсес Кайседо Алексис Макаллистер
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АРСЕНАЛ ВЕСТ ХЭМ
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