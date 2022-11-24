«Барселона» в 2025 году хочет пригласить Артету на пост главного тренера

Каталонская «Барселона» рассчитывает пригласить в 2025 году на пост главного тренера Микеля Артету, который ныне возглавляет лондонский «Арсенал» и помогает «канонирам» лидировать в турнирной таблице Английской премьер-лиги с отрывом в 5 очков от «Манчестер Сити».

По информации от журналиста Альфредо Мартинеса, в 2025 году «Барселона» попытается пригласить Артету на пост главного тренера. Правда, «сине-гранатовые» могут столкнуться с конкуренцией со стороны «Манчестер Сити», который также рассматривает Микеля на пост наставника на замену Хосепу Гвардиоле.

Напомним, Артета ранее выступал за «Барселону» в качестве футболиста. В «Манчестер Сити» испанец работал в качестве ассистента главного тренера.