«Арсенал» работает над продлением контракта с Нельсоном

«Арсенал» намерен продлить соглашение с 22-летним нападающим Рисом Нельсоном, сообщает журналист Николо Скира в своих социальных сетях.

По информации источника, английский клуб уже работает над этим вопросом. Ранее сам футболист заявлял, что намерен остаться в «Арсенале» и бороться за место в составе команды.

Действующий контракт Нельсона с «канонирами» рассчитан до следующего лета. Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 7 миллионов евро.

В нынешнем сезоне вингер провёл в составе своей команды 11 матчей, забив в них два гола и отдав столько же результативных передач. Отметим, что Нельсон является воспитанником лондонского клуба.