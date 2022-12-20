Мартинелли станет одним из самых высокооплачиваемых игроков «Арсенала»

Вингер лондонского «Арсенала» Габриэл Мартинелли близок к продлению контракта с клубом.

На днях в английской прессе появились сведения о желании руководства «канониров» продолжить сотрудничество с рядом ведущих игроков команды, включая Мартинелли. Как утверждает журналист Сами Мокбел, бразилец находится в шаге от подписания нового трудового договора. 21-летний вингер станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды: его зарплата, согласно источнику, составит более 230 тысяч евро в неделю.

В нынешнем сезоне Габриэл Мартинелли отметился пятью голами и двумя ассистами в 20 матчах за «Арсенал».