Нкетиа: «Все сыграли с огоньком»

В Англии возобновились матчи национального первенства, лидирующий в турнирной таблице «Арсенал» принимал дома «Вест Хэм». В первом тайме гостям удалось обескуражить подопечных Микеля Артеты и выйти вперед, но после перерыва лидер чемпионата Англии все расставил по полочкам, забив три мяча за пятнадцать минут. Точку в игре поставил Эдди Нкетиа, который прокомментировал победу своей команды.

- Отличный рестарт, все ребята играли вдохновенно, с желанием, с огоньком. Рад, что удалось поспособствовать победе. Мартин Эдегор отлично сыграл на меня, я прошел защитника и отправил мяч в сетку, - цитирует слова Нкетиа BBC Sport.