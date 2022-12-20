«Арсенал» и «Атлетико» положили глаз на полузащитника сборной Аргентины

Полузащитник «Брайтона» и сборной Аргентины Алексис Макаллистер попал в сферу интересов двух топ-клубов. По информации от Diario AS, игрока хотят приобрести лондонский «Арсенал» и мадридский «Атлетико».

В последние годы Макаллистер добился большого прогресса, благодаря чему начал вызывать в сборную Аргентины. На победном для «бело-голубых» чемпионате мира Алексис отметился одним голом и результативной передачей.

На старте этого сезона Макаллистер забил 5 голов в 14 турах Английской премьер-лиги. Ранее также ходили слухи, что за игроком пристально наблюдает другой лондонский клуб – «Тоттенхэм».