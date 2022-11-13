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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» рассматривает Артету в качестве возможной замены Хави

13 Ноября 2022 • 11:24 Комментировать
Арсенал
...
Вест Хэм
26.12 23:00

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета привлёк внимание руководства «Барселоны», сообщает TEAMTalk.

По информации источника, «сине-гранатовые» рассматривают 40-летнего специалиста в качестве замены нынешнему наставнику команды Хави Эрнандесу, который второй год подряд не смог преодолеть стадию группового этапа Лиги чемпионов. Также сообщается, что в услугах Артеты заинтересован и «Манчестер Сити», где прежде испанец уже работал помощником Хосепа Гвардиолы.

После 14 проведённых матчей «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, опережая своего ближайшего преследователя «Манчестер Сити» на пять очков. Артета руководит «канонирами» с декабря 2019 года.

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Евро-Футбол.Ру,
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